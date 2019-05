Borsa Europa giù con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Rimangono in rosso le principali borse europee dopo l'apertura in calo di Wall Street, sull'onda delle tensioni Usa-Cina sui dazi. Maglia nera resta Parigi (-1,9%), seguita da Londra e Francoforte (-1,6%), e Milano (1,5%). L'indice d'area, Euro Stoxx 600, perde l'1,4%, e a pesare sono soprattutto informatica, materiali, energia e industria, tra cui Ams (-5,3%) in Svizzera, Infineon (-1,9%) a Francoforte, Asml (-1,7%) ad Amsterdam, Stm (-1,3%) a Piazza Affari.

Lo spread Btp-Bund, sopra 284 punti, e la lettera inviata da Bruxelles all'Italia sul debito lasciano comunque galleggiare le banche, tra cui ci sono gli unici due titoli in positivo sul listino principale a Milano: Unicredit (+0,9%), Banco Bpm (+0,1%), Ubi (-0,7%), Bper (-0,8%) e Intesa (-1,2%). Torna in negativo Prysmian (-1,2%), dopo un rimbalzo alla notizia della riparazione del Western Link. Tra peggiori Eni (-2%), Enel (-2,4%), Terna e Buzzi (-3%) e Moncler (-3,4%). Giù Mediaset (-0,6%), mentre resta positiva la tedesca Prosieben (+2,2%).

