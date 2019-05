Borsa: Europa cede, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Le tensioni commerciali fra Usa e Cina e la prospettiva di una nuova seduta negativa a Wall Street, dove i futures sono in calo, continuano a pesare sui listini europei. Parigi è maglia nera (-1,6%) seguita da Londra (-1,3%) e Francoforte (-1,21%) insieme a Milano (-1,19%). Qui hanno ridotto le perdite le banche con l'allentarsi della pressione sullo spread, sceso sotto i 280 punti: Unicredit (-0,32%) è il miglior titolo nel paniere principale e Bpm cede lo 0,58%. Contiene le perdite anche la Juve (-0,52%). Fanno molto peggio invece un po' tutti gli altri settori: Buzzi Unicem (-2,43%), Leonardo (-2,4%), Terna (-2,34%) e Tenaris (-2,19%) così come Ferragamo (-2,1%). Meno decise le vendite su Fca (-1,42%) ed Exor (-1,64%). Fuori dal Ftse Mib in controtendenza Mediaset (+0,15%) premiata per l'ingresso in forze nel capitale di Prosieben1 (+4,5% a Francoforte), male Salini (-1,8%).