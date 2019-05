Borsa: Europa cala,meglio Milano (-1,1%)

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Un leggero miglioramento delle Borse europee si affaccia a circa un'ora dalla chiusura, anche se rimangono in rosso, con le tensioni Cina-Usa sui dazi e il Tesoro americano che minaccia sanzioni su Instex, l'organismo finanziario creato da Germania, Regno Unito e Francia per difendere gli scambi commerciali con l'Iran. Parigi resta fanalino di coda (-1,8%), seguita da Francoforte (-1,4%), Londra (-1,3%) e Milano (-1,1%).

Mentre i dati Istat sono positivi sulla fiducia dei consumatori, lo spread Btp-Bund è intorno a 283 punti, è arrivata da Bruxelles la lettera sul debito italiano e il premier Conte ha incontrato i due vicepremier e Mattarella, Piazza Affari riprende qualche decimale. Migliore titolo del listino principale è Unicredit (+2,8%). In positivo Banco Bpm (+0,9%) e Stm (+0,6%). In risalita Ubi (-0,1%), Cnh (-0,3%).

Perdono Fca (-0,8%), Telecom e Intesa (-0,9%), Eni (-1,8%), Poste (-1,9%) e Enel (-2,5%). In negativo Mediaset (-0,5%), con la tedesca Prosieben che resta in crescita (+2,3%).