Borsa: Milano cede (-0,5%) con banche

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - La Borsa di Milano si porta subito in netto negativo a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni (-0,5%). Sull'indice Ftse Mib sono pesanti le banche mentre lo spread tra Btp e Bund è in area 286 punti: Unicredit (-2,2%), Intesa (-1,5%), Fineco (-1,7%), Ubi (-0,9%), Banco Bpm (-1,1%) e Mediobanca (-1,1%). Anche Mps, fuori dal paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione, cede (-1,9%). Deboli anche Azimut (-1,7%) e Unipol (-0,9%). Scivola Fincantieri (-1,4%) dopo il buon risultato di ieri. In netto rialzo invece Mediaset (+0,4%) con Juventus (+0,48%) e Ferragamo (+0,5%). Bene anche Tim (+0,5%). Fca dopo il rally di ieri rallenta un po' il passo ma resta comunque in positivo (+0,32%). Sale Astaldi (+4,4%) e cede Salini (-0,4%) nel giorno di indiscrezioni di un'ipotesi di intesa sulla governance del cosiddetto Progetto Italia tra Salini e Cdp.