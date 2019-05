Borsa: Europa in parità, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Si mantengono stabili le principali borse europee mentre gli indici Usa guadagnano circa lo 0,3% a New York. Milano (Ftse Mib -0,2%) è la peggiore, mentre Parigi, Francoforte e Madrid viaggiano a cavallo della parità. Non si attenua la tensione sui bancari italiani, nonostante il calo dello spread a 284 punti: cedono a Milano Unicredit (-1,63%) e Intesa (-1,32%). Giù anche SocGen (-1,95%) e Commerzbank (-1,36%), insieme a Lloyds (-1,32%) e Abn Amro (-0,73%), mentre procedono in rialzo Saipem (+1,15%), Tullow Oil (+1,1%) e Bp (+0,4%), con il prezzo del greggio in risalita (Wti +0,41%). In luce il costruttore di auto francese Peugeot (+4%), interessato al gruppo Jaguar-Land Rover, mentre il progetto di fusione spinge più Renault (+1,73%) che Fca (-0,8%), colpita da prese di beneficio dopo il rally della vigilia.