Borsa: Asia in rialzo dopo voto Ue

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Mercati asiatici in rialzo in scia alle buone performance ieri delle piazze europee e americane.

Gli investitori hanno accolto con favore il risultato del voto nel vecchio continente, dove il buon risultato dello schieramento populista non ha impedito ai partiti tradizionali di mantenere il controllo del parlamento Ue. Bene Tokyo (+0,4% a contrattazioni ancora aperte) sulle aspettative per il raggiungimento di un accordo favorevole sul commercio tra Usa e Giappone al termine della visita del presidente Donald Trump nel paese. Acquisti anche su Hong Kong (+0,6%) e Shanghai (+0,7%).

In controtendenza solo Taiwan (-0,21%). Oggi gli occhi degli investitori sono puntati sul Consiglio europeo, con la prima riunione a Bruxelles dei capi di Stato e di Governo dopo il voto. Tra i dati macro, attesa per la fiducia dei consumatori in Ue e negli Usa. I futures sull'Europa sono positivi.