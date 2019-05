Banche:Erzegovesi, bene proroga Gacs

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Le proroga delle Gacs è un fatto positivo. Lasciano un grado di libertà in più per gestire i dossier critici nel rispetto delle regole europee. Occorre però utilizzarle con giudizio, come un aiuto tecnico utile per raggiungere un approdo solido e definitivo, che soltanto un piano industriale credibile può assicurare". E' quanto afferma Luca Erzegovesi che insegna finanza aziendale all'Università di Trento e si occupa di gestione delle crisi bancarie, Fintech e nuovi modelli di business finanziari in merito alla proroga al 2021 della Ue alle garanzie statali sulle cessioni di Npl.

"Le Gacs - ricorda il docente- restano limitate ai crediti in sofferenza. Si era ventilata nei mesi scorsi la loro estensione alle inadempienze probabili (o unlikely-to-pay). Nei casi (limitati) di banche con Npl ratio ancora elevati, l'abbattimento degli Utp sarà facilitato con l'intervento della Sga, sperimentato per la prima volta nel caso delle popolari venete".