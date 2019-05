Spread Btp-Bund in lieve rialzo, 270 punti dopo voto Ue

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in lieve rialzo in avvio di giornata dopo il voto Ue e segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,58%.



Si preannuncia positiva l'apertura delle principali Borse europee dopo che il voto per l'Europarlamento ha escluso uno sfondamento generalizzato delle forze sovraniste, confermando la maggioranza dei seggi in capo ai tradizionali partiti europeisti, tra i quali si fa notare l'avanzata di verdi e liberali. I future su Parigi avanzano dello 0,7%, quelli su Francoforte e Madrid dello 0,5% e quelli su Amsterdam dello 0,4%. Oggi saranno chiuse per festività Londra e New York.



Euro in lieve rialzo sui mercati valutari dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando in capo alle tradizionali forze europeiste la maggioranza del Parlamento europeo. Sul mercato spot di Tokyo l'euro avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo yen.