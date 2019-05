Borsa: Milano rallentano, corre Fca

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano (+0,7%) rallenta con le banche e lima il rialzo rispetto allo sprint iniziale.

Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, guarda agli esiti del voto e all'apertura di Donald Trump su un possibile accordo con la Cina sul fronte del commercio internazionale. Sul Ftse Mib pesano le banche, dopo un avvio positivo, mentre prosegue la corsa Fca (+10%) dopo la proposta di fusione con Renault (+14%). Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco è a 269 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,56%.

Tra gli istituti di credito in calo ci sono Unicredit (-0,9%) e Bper (-0,5%). Piatte Fineco (+0,04%) e Banco Bpm (-0,06%). In rialzo Mps (+1%) e Intesa (+0,4%). Restano positive Autogrill (+1,8%), Mediaset (+1,1%) e Tim (+1%). Contrastati gli energetici con il prezzo del petrolio in calo. In rosso Tenaris (-1,1%), Saipem e Snam (-0,1%) mentre è in rialzo Eni (+0,1%).