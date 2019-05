Prometeia,da Erasmus a capitali,Ue serve

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Dalla libera circolazione delle merci alla leva per l'occupazione grazie alle opportunità dell'Erasmus. Appartenere all'Ue conviene all'Italia. E' quanto sostiene Prometeia nel suo studio dedicato ai vantaggi economici dell'appartenenza all'Ue. Questi alcuni dati raccolti da Prometeia. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la bilancia commerciale italiana è passata da un saldo medio positivo di 460 milioni negli anni '60 (0,5% del Pil) a un saldo medio positivo di oltre 50 miliardi (3% del Pil) negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, le multinazionali europee attive in Italia sono quasi 9.000 e contribuiscono alla crescita del sistema produttivo italiano impiegando 780mila addetti e generando ricchezza per oltre 290 miliardi di euro. Erasmus: secondo Prometeia, si stima che, entro il 2020, avrà dato l'opportunità di studiare o svolgere un tirocinio all'estero a quasi il 4% dei giovani europei, con l'Italia al quarto posto per le partenze