Borsa: Milano (+1,3%) migliora ancora

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La Borsa di Milano migliora ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,3% a 20.387 punti. A Piazza Affari corre Autogrill (+3%), dopo i conti dei primi quattro mesi ed in vista del nuovo piano industriale che sarà presentato tra dieci giorni. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund a 268 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,56%.

Nel listino principale vola Cnh (+4,6%). Andamento positivo anche per le banche con in testa Mps (+2,7%) ed a seguire Ubi (+2,6%), Banco Bpm (+2,3%) e Unicredit (+2,3%). Bene anche Generali (+1,5%), con l'annuncio di non rifinanziare un debito senior da 1,25 miliardi in scadenza a gennaio 2020.

In fondo al listino la Juve e Amplifon che cedono entrambe lo 0,2%.