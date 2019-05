Deutsche Bank: Sewing, pronti a tagli

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Siamo pronti a tagli pesanti": lo ha detto il Ceo di Deutsche Bank, Christian Sewing, all'assemblea a Francoforte. "Intendiamo accelerare la trasformazione indirizzando la nostra banca in modo coerente verso i settori più redditizi e in crescita, che sono di particolare rilevanza per i nostri clienti" ha proseguito Sewing. Deutsche Bank intende tagliare i settori in perdita relativi alle attività sui mercati finanziari. L'investment banking, secondo Sewing, deve proseguire solo nel campi sufficientemente redditizi o al servizio di altri settori.

Il titolo crolla in Borsa mentre gli azionisti sono nell'assemblea annuale. Dopo aver perso in avvio di seduta oltre il 4% ora cede il 2,74%. L'amministratore delegato Christian Sewing aprendo l'assemblea prova a rassicurare il mercato dicendo che implementerà un piano per "guidare la banca verso un futuro migliore" e di avere "il pieno supporto del consiglio di sorveglianza" e del Governo.