Carige: Maccarone, sono ottimista

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Dopo il ritiro di Blackrock, per Carige si prosegue verso una soluzione di accordo con soggetti privati perché "ci sono altri commensali al tavolo". Lo dice il presidente del Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Salvatore Maccarone. "Sono ottimista", aggiunge "in queste 4-5 settimane qualcosa accadrà". Anche se "questa soluzione finale non so con chi la vedo".

Interpellato sull'apertura di Malacalza, primo azionista di Carige, ad una soluzione industriale, Maccarone commenta: "Loro dicono industriale nel senso di una prosecuzione dell'attività della banca, a fronte di una nazionalizzazione. Credo sia questo il dilemma". Inoltre "ci sono i fondi. Vedremo". "Noi in questo momento siamo in attesa", perché "il nostro compito lo abbiamo fatto a novembre sottoscrivendo quel prestito obbligazionario, che è lì a disposizione di una operazione che sarà fatta con qualcuno, che avrebbe dovuto essere Blackrock - ricorda Maccarone -. Ma poi le strade si sono separate per ragioni ancora non note".