Borsa: Europa e Usa giù, Milano -1,4%

Si mantengono deboli le borse europee dopo l'avvio in calo di Wall Street e del a Nasdaq a New York, in attesa degli indici della fiducia dei manager, delle vendite di case e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas. Milano (Ftse Mib -1,4%) fa un po' meglio di Parigi (-1,62%) e Francoforte (-1,56%), ma peggio di Londra (-1,3%) e Madrid (-1,08%). Sui listini pesano gli strascichi della guerra commerciale sui dazi tra Usa e Cina, le tensioni su Huawei negli Usa e la maratona elettorale europea, iniziata oggi in Olanda e Gran Bretagna, che impegnerà i cittadini dell'Ue fino a domenica sera. In rialzo ma al di sotto dei massimi lo spread, che si mantiene sopra quota 275 punti. Le tensioni commerciali pesano sugli automobilistici, con Daimler (-7%), che soffre l'addio dell'amministratore delegato Dieter Zetsche, che ha lasciato ieri in assemblea, mentre Fca perde il 3% a Milano. Giù Deutsche Bank (-2,75%), il cui Ad Christian Sewing ha invocato "cambiamenti di ampia portata" in assemblea.

Il petrolio affonda a New York, dove le quotazioni perdono il 4,51% a 58,65 dollari al barile. A pesare sono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina e i deboli dati economici