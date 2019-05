Fca, Manley scommette sul Brasile

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - Fca scommette sull'America Latina e in particolare sul Brasile, dove introdurrà nuovi modelli e amplierà i due impianti esistenti nell'ambito di un piano da 4 miliardi di dollari per riguadagnare quote di mercato nel Paese.

Lo afferma l'amministratore di Fca, Mike Manley, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Un obiettivo che Fca intende perseguire aumentando di 500 milioni di dollari il piano di investimenti in sud America al 2024. "Vogliamo assicurarci che Fiat resti molto forte in Brasile" dice Manley. "Il marchio Fiat è centrale nella nostra attività" aggiunge.