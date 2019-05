Borsa:Milano sale (0,1%), bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Gira in positivo Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%) nella seconda parte della mattinata, spinta da Juventus (+3,41%), Unipol (+2,15%) e Atlantia (+2,1%), oggetto di promozione ad 'outperform' da parte degli analisti di Mediobanca Securities dopo l'aggiudicazione di una commessa negli Usa da parte di Emovis (Abertis) per la fornitura di un sistema a pedaggio per auto elettriche. Il rialzo dello spread oltre 271 punti frena i bancari Bper (-1,82%), Intesa (-0,8%) e Ubi (-0,7%), più cauta invece Unicredit (-0,4%), mentre Banco Bpm (+0,1%) gira al rialzo. Giù Tim (-1,47%), nonostante la promozione a 'neutral' degli analisti di Oddo Bhf, mentre Mediaset limita il calo allo 0,5%. Invariata Stm, positiva As Roma (+2,3%) insieme ad Amplifon (+1,92%), Diasorin (+0,7%) e Ferragamo (+0,5%). Prese di beneficio su Astaldi (-1,8%) dopo il rally della vigilia, fiacca Salini Impregilo (-0,5%), che ha tempo fino al 15 luglio per presentare la sua offerta.

Contrastate Rcs (-1,58%) e Mondadori (+0,7%).