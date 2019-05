Borsa: Milano giù (-0,4%), banche deboli

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Piazza Affari amplia il calo segnato in apertura, con l'indice Ftse Mib a -0,4%, frenata da Stm (-1%), dopo il crollo ed il successivo rimbalzo delle ultime due sedute a seguito della vicenda Huawei, mentre cedono il passo Poste (-0,79%), Intesa (-0,69%) e Bper (-0,94%) nonostante la stabilità dello spread tra Btp e Bund a quota 270 punti. Più caute Unicredit (-0,4%) e Banco Bpm (-0,18%), mentre salgono Juventus (+2,56%)( e Amplifon (+1,21%). Il calo del greggio penalizza Eni (-0,41%) ma risparmia Saipem (+1,12%), sull'onda lunga delle ultime commesse. Poco mosse Tim (-0,36%) e Mediaset (+0,07%). Forte Astaldi (+2,21%) dopo il rally della vigilia sulla possibile di ripresa delle trattative per cessione della concessione del ponte sul Bosforo e all'indomani della proroga al 15 luglio per l'offerta di Salini (-0,98%).