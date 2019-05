Borsa: Europa in calo, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Borse europee a due velocità, con Londra (+0,15%) unica in rialzo sui nuovi possibili scenari sulla Brexit, con ipotesi di un secondo referendum. Milano (Ftse Mib -0,94%) è la peggiore preceduta da Parigi (-0,36%), Francoforte (-0,28%) e Madrid (-0,21%). Negativi i futures Usa pur dopo l'aumento delle richieste settimanali di mutui e in attesa dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed, mentre domani, prima dell'apertura dei mercati, è atteso il Pil trimestrale tedesco, previsto senza particolari sorprese. Le attese per i negoziati tra Usa e Cina sui dazi e le tensioni negli Usa su Huawei pesano su Stm (-1,9%), Ams (-1,68%) e Asm (-1,48%). Difficoltà in campo bancario Bnp (-1,5%), e, con il calo della sterlina, Lloyds (-1,54%), Barclays (-2,3%) ed Rbs (-3,28%). L'aumento dello spread sopra 273 punti pesa su Bper (-2,57%), Ubi (-2,14%), Intesa (-1,75%) e Unicredit (-1,6%).