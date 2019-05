Borsa: Asia in ordine sparso, Tokyo +0,0

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Seduta in ordine sparso nelle principali borse di Asia e Pacifico in vista di novità sul fronte della guerra dei dazi tra Cina e Usa, a cui si è aggiunta la vicenda Huawei. Poco mossa Tokyo (+0,05%) insieme a Seul (+0,18%) e Sidney (+0,16%(), in calo invece Shanghai (-0,5%), ancora aperta insieme a Hong Kong (+0,15%) e Mumbai (+0,14%).

Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista delle richieste di mutui e dei verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed.