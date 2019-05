Boccia: Paese senza slancio, basta creare sfiducia

"Il Paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che è alla nostra portata, che ci meritiamo", avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale. "per rimetterci a correre - dice - sarà utile liberarci dal peso di parole che inducono alla sfiducia, che evocano negatività, che peggiorano il clima". E sottolinea: "le parole di chi Governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie". "Le parole che producono sfiducia sono contro l'interesse nazionale".



Si prospetta una manovra da almeno 32 miliardi e le scelte non saranno ne "semplici o indolori". Lo ricorda al governo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Se l'Italia volesse rispettare alla lettera le regole europee previste dal patto di stabilità e crescita dovrebbe fare una manovra strutturale per il 2020 da almeno 32 miliardi di euro: una manovra imponente con effetti recessivi". "Dobbiamo dirci con franchezza che non ci sono scelte semplici o indolori con la prossima legge di bilancio".



"Si tratta di lezioni importanti", avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale, ricordando che tra pochi giorni si voterà per il Parlamento Europeo. E avverte: "Per noi la via è una sola: un'Europa più coesa e più forte che possa competere alla pari con giganti come Cina e Usa". E "se qualcuno dice il contrario - sottolinea - deve dimostrare che esiste un modo credibile di difendere l'interesse nazionale italiano in un contesto diverso".



"Confindustria propone al Governo e alle opposizioni di collaborare tutti insieme" per "una politica economica basata su realismo e pragmatismo, guidata dalla visione" dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale. "Possiamo evitare un autunno freddissimo per la nostra economia se costruiamo un programma serrato che faccia mutare la percezione sull'immobilità dell'Italia". Serve "un progetto che sia un vero e proprio atto di generosità da dedicare ai ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in Italia per il futuro di tutti noi".



"Occorre smettere di dividersi su promesse che non si possono mantenere e concentrarci tutti sulle cose da fare, che sono tante e impegnative". E' il richiamo del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che chiede alla politica di avere ''visione e coraggio" e di "riappropriarsi del suo primato, restituire sogno e visione, darsi grandi obiettivi e risorse per raggiungerli, valutando gli effetti delle decisioni e correggendo la rotta se necessario". Questo "senza stancarsi di ricercare le soluzioni migliori perchè è di queste che i cittadini hanno bisogno"