Baccini resta presidente E.Microcredito

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - E' stato rinnovato in data odierna, dal Consiglio Nazionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito, (di cui fanno parte tra gli altri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, ABI, L'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, e alcune importanti associazioni del terzo settore) il Consiglio di amministrazione dell'Ente. Sono stati confermati il presidente, Mario Baccini, il consigliere Mario La Torre, professore ordinario di Economia dell'Università la Sapienza di Roma, Irene Bertucci, dottore commercialista e professore a contratto di Bilancio e Sostenibilità presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il consigliere Rosaria Mustari, avvocato patrocinante in Cassazione, ed è stato indicato come quinto membro dal Ministero dello Sviluppo Economico, Gianluigi Ambrosio, dottore in Economia ed esperto consulente del lavoro.

Altresì è stata nominata alla presidenza del Comitato Etico dell'Ente l'avvocato Alessandra Necci.