Ivass:anche per chiese polizze anti calamità

Sempre più polizze in Italia contro i rischi da catastrofi e anche le parrocchie delle diocesi, dopo i disastri dell'ultimo terremoto del 2016 al patrimonio religioso e culturale, si assicurano per possibili danni. E' quanto emerge dal rapporto semestrale dell'Ivass, secondo cui ha aiutato anche la legge di Stabilità 2018 che ha introdotto una detrazione Irpef del 19% sul prezzo delle polizze sottoscritte relative alle assicurazioni sulla casa contro le calamità naturali. E le assicurazioni vanno anche alla conquista del mondo delle piccole e medie imprese italiane per tutelarle dagli imprevisti, dallo chef che si ustiona o si taglia in cucina all'elettrodomestico montato o riparato dall'artigiano che esplode e provoca danni.

Secondo il rapporto le compagnie stanno lanciando sul mercato "alcune soluzioni pensate ad esempio per attività di negozi, officine, ristoranti e bar".