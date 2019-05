Borsa:Milano ancora giù (-2%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib che cede il 2% a 20.678 punti, nel giorno del 'Cedola Day' con 21 società che distribuiscono il dividendo ai loro azionisti. Piazza Affari è in linea con l'andamento negativo delle altre piazze europee. In fondo al listino Intesa (-7,5%), la società più generosa per il dividendo. Male anche Stm (-5,3%), Unipolsai (-4,9%), Atlantia (-5%) e Bper e Generali (-4,5%).