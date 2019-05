Borsa: Europa giù dopo Google su Huawei

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee proseguono in calo appesantite dai tecnologici (-2,2%) dopo la decisione di Google di rompere con Huawei. In rosso Piazza Affari (-2,4%) alle prese con il pagamento del dividendo da parte di 21 società del listino principale. L'euro sul dollaro resta stabile a 1,1156 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,9%. In rosso Francoforte (-1,3%), Parigi (-1,2%), Londra (-0,7%) e Madrid (-0,6%). Nel comparto del tecnologici sprofonda Ams (-11%) e Siltronic (-6%), mentre sono in forte calo Logitech (-2,6%), Electrocomponents (-1,6%). Giornata negativa per le auto (-2,3%) con Porsche (-2%), Daimler (-1,7%), Peugeot e Renault (-1%).

A Milano si amplia il calo. In fondo al listino principale Stm e Intesa (-8%). Andamento negativo per Unipolsai, Atlantia e Bper (-5%). Debole Fca (-0,2%), nonostante lo stacco della cedola straordinaria e l'andamento negativo del comparto in Europa. In rialzo Azimut (+2,2%), Enel (+0,7%) e Poste (+0,5%).