Borsa: Europa apre debole, guarda a dazi

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Avvio di settimana debole per le Borse europee. Sui listini del Vecchio continente pesano l'incertezza sulla crescita economia, l'inasprirsi dello scontro tra Usa e Cina per i dazi e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In netto rialzo il prezzo del petrolio dopo la riunione dell'Opec.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,17%. In rosso Parigi (-0,24%) e Francoforte (-0,1%) mentre sono piatte Madrid (+0,06%) e Londra (+0,02%).