Borsa: Asia contrastata, corre India

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Borse asiatiche contrastate con il Giappone in rialzo dopo i dati a sorpresa sulla crescita del Pil, e la Cina che arretra per l'inasprirsi delle tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Corrono i listini di India e Australia dopo gli esiti del voto. Sul fronte valutario si registra la frenata della rivalutazione dello Yen.

Chiusura in lieve rialzo per Tokyo (+0,24%). La divisa nipponica è stabile sul dollaro a un valore di 110,10, e a 122,80 sulla moneta unica. In rosso Shenzhen (-1,2%), Shanghai (-0,86%), Hong Kong (-0,7%) e Seul (-0,14%). In forte rialzo i listini dell'India (+2,5%) e Australia (+1,7%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Attesi dalla Germania i dati dei prezzi alla produzione e dagli Usa l'indice Chicago Fed (attività nazionale).