Alis, con intermodalità -1,5 mln camion

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Lo scorso anno grazie ai trasporti intermodali mare-ferro "sono stati sottratti dalle nostre strade circa 1,5 milioni di camion, pari a 40 milioni di tonnellate di merci in meno trasportate sull'intera rete stradale nazionale, con un abbattimento di oltre 1,2 milioni di tonnellate di emissioni di Co2 nell'aria". Questi i numeri presentati dal presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell'evento 'Mobilità a impatto zero: il futuro è green. Sicurezza, sostenibilità e innovazione in Italia e in Europa'. "Le 1.400 aziende associate insieme ai 152.000 lavoratori diretti e indiretti - ha continuato Grimaldi - stanno contribuendo da tempo a produrre risultati concreti in termini di sostenibilità ambientale con una riduzione di emissioni di Co2 fino al 70% rispetto al tutto-strada, raggiungendo obiettivi ambiziosi". Lo scopo principale a cui Alis sta lavorando è, infatti, quello della riduzione ulteriore delle emissioni di Co2: "a partire dal 2020 saremo in grado di abbatterle ulteriormente