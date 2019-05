In 20 paesi Ue alta povertà tra minori

(ANSA)- VENEZIA, 18 MAG -In 20 Paesi Ue su 28 il rischio povertà degli under 16 (media Ue 24,4%)è superiore agli over 65 (18,2%).

Lo rileva la Cgia.La situazione in Italia è più drammatica:31,5% contro una media tra gli ultra 65enni del 22%. Nell'Ue a 28 solo Grecia,Romania e Bulgaria hanno una quota superiore.In Italia,il Mezzogiorno ha un'incidenza più alta: 56,8% in Sicilia, 49,5% in Calabria e 47,1% in Campania.Sono 3,1 mln i giovani in Italia con disagio economico:tra questi,498mila sono campani e 488 mila sono siciliani.Per l'Istat,i livelli di povertà sono alti per le famiglie con 5 o più componenti e con persona di riferimento giovane con basso livello d'istruzione.Al Nord le famiglie nelle grandi città hanno l'incidenza della povertà relativa superiore a quella presente nei Comuni più piccoli.Nel Centro Sud la situazione si capovolge. Sono i Comuni minori ad avere il numero più alto di famiglie in povertà, rispetto ai Comuni con più abitanti. L'incidenza di povertà relativa è superiore nelle famiglie con stranieri.