Banche e Fintech spingono mercato P2P

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Cresce in Italia il mercato del credito fra privati basato sulle piattaforme digitali e dove le banche possono e stanno collaborando con le aziende del fintech.

Il segmento del P2P (peer to peer lending market) ha visto, nel 2018, 10 piattaforme erogare 763 milioni - un aumento del 125% rispetto ai 340 milioni nel 2017. I dati, che emergono dalla ricerca "P2P Lending Market" dell'Osservatorio Fintech Innovation di Abi Lab, il Centro di Ricerca e Innovazione per la banca promosso dall'Associazione bancaria italiana, in collaborazione con Medici, prevedono una ulteriore crescita anche nel 2019. Infatti "mentre in precedenza i finanziatori erano solo i privati, negli ultimi anni si nota che gli investitori istituzionali stanno diventando i principali finanziatori di queste iniziative". In questo campo le banche si stanno muovendo verso una modalità di interazione sempre più ampia con le fintech.