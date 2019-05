Wall Street chiude in calo, Dj -0,38%

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Chiusura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,38% a 25.763,33 punti, il Nasdaq l'1,04% a 7.816,28 punti e l'indice S&P500 lo 0,58% a 2.859,50 punti. Dopo la chiusura di Wall Street l'euro viene scambiato a 1,1160 dollari.