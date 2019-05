Faro Antitrust su Google per no app Enel

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'Antitrust avvia un'istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante. Google secondo quanto spiega l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app "Enel X Recharge", sviluppata da Enel per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche.