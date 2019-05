Borsa: Milano rallenta con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - La Borsa di Milano (-0,14%) rallenta in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Ad appesantire Piazza Affari ci sono le banche. In calo anche il settore dell'auto dopo i dati negative sulle immatricolazioni in Europa. Stabile lo spread tra Btp e Bund che avvia la seduta a 278 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,68%.

In fondo al listino Cnh (-1,3%) e Pirelli (-1,2%). In rosso anche Fca (-0,7%) e Ferrari (-0,5%). Tra le banche procedono in calo Banco Bpm (-1,1%), Ubi (-1%), Bper e Unicredit (-0,8%). In controtendenza Mps (+0,6%) e Intesa Sanpaolo (+0,1%). In territorio negativo anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-1%) ed Eni (-0,1%).

In cima al listino principale la Juve (+2,1%). Bene anche Enel (+1%), dopo l'assemblea che ha approvato il bilancio, Hera (+1%) e Atlantia (+0,9%).