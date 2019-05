Borsa: Europa rallenta, Milano (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le Borse europee rallentano dopo i dati sull'inflazione annuale dell'Eurozona. Ad appesantire i listini il comparto dell'auto che risente del calo delle immatricolazioni ad aprile. Milano (-0,3%) è in linea con le altre piazze del Vecchio continente. Resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1165 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,5%), Madrid e Londra (-0,4%). Il settore dell'automobile (-0,8%) vede in calo Porsche (-1,2%), Volkswagen (-1%), Renault (-0,9%) e Peugeot (-0,2%). Pesante anche il comparto dei materiali che risente delle tensioni tra Usa e Cina per i dazi. In forte calo Thyssenkrupp (-4%), ArcelorMittal (-2,8%) e Glencore (-2,6%).

A Piazza Affari in fondo al listino Unipol (-3%) e Amplifon (-2,6%). In negativo Cnh (-1%) ed Fca (-0,6%). Seduta in rosso per le banche con Banco Bpm (-1,2%) e Ubi (-1,4%).