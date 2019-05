Borsa: Asia contrastata, scivola la Cina

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le Borse asiatiche concludono le contrattazioni in ordine sparso con il Giappone in rialzo e la Cina che scivola. A spingere l'andamento in rialzo di alcuni listini sono le notizie positive che arrivano dalle trimestrali in Usa ed i dati del mercato immobiliare. Sui mercati cinesi, invece, pesa lo scetticismo degli investitori sulla possibilità che si arrivi ad un accordo con gli Usa sul fronte dei dazi.

In positivo Tokyo (+0,89%) e con lo yen che interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro a un valore di 109,50. A contrattazioni ancora in corso sono pesanti Shenzhen (-2,5%), Shanghai (-1,9%) e Hong Kong (-1,1%). In rosso anche Seul (-0,5%) mentre è positiva Mumbai (+0,6%).

Sul versante macroeconomico attesa la riunione dell'Ecofin ed i dati dell'inflazione dell'Eurozona ed i prezzi all'ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo l'indice di fiducia dei consumatori.