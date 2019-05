Generali, utile trimestre 744 mln (+28%)

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Generali nei primi tre mesi ha registrato un utile netto di gruppo di 744 milioni, in aumento del 28,1% anche grazie alle dismissioni. L'utile netto normalizzato è salito a 616 milioni (+6%), in linea con gli obiettivi del nuovo piano strategico, così come il risultato operativo, in crescita del 6,9% a 1,3 miliardi al massimo del consenso degli analisti. Stesso discorso per i premi lordi complessivi pari a 18,9 miliardi, in aumento del 6,6% grazie allo sviluppo sia del segmento vita che del danni.

Il group Cfo di Generali, Cristiano Borean, evidenzia che i risultati del primo trimestre "confermano le ottime performance in termini di redditività e solidità patrimoniale del gruppo.

Prosegue lo sviluppo dei volumi, come dimostra la crescita della raccolta netta Vita, degli Asset Under Management e dei premi complessivi".