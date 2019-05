Confcommercio, fuori recessione,ma paura

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - La recessione "è superata tecnicamente, ma siamo a livelli di crescita talmente esigui che siamo dentro l'errore statistico, pochi credono alla ripresa. La sensazione di sfiducia e paura c'è ed è abbastanza netta". Così il direttore ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella, presentando l'Outlook Italia 2019 Confcommercio-Censis. Il paese "non ha la spinta giusta da parte dei cittadini - ad esempio sulla propensione al consumo - per trasformare la stagnazione in qualcosa di meglio", ha aggiunto.