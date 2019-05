Borsa:Europa in calo,pesano perdite auto

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse europee proseguono in calo, appesantite dalle perdite dei settori dell'auto e della finanza. Sui listini resta l'incognita delle tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Gli investitori guardano anche agli effetti che potrà avere la decisione di Donald Trump di di firmare un ordine esecutivo che limita l'importazione di alcuni servizi della società Huawei. Sul fronte dei cambi l'euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,1215 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,4%), Madrid (-0,2%) e Londra (-0,1%). Nel settore dell'auto (-1,6%) sono in calo Peugeot e Renault e Porsche (-1,7%), Volkswagen e Daimler (-1,6%), Continental (-1,8%).

In calo anche le banche (-0,6%) con Societe Generale (-1%), Ing e Bnp Paribas (-0,7%), Credit Agricole (-0,6%), Commerzbank e Barclays (-0,4%).