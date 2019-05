Borsa: Milano prosegue in calo

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - La Borsa di Milano (-0,3%) amplia il calo rispetto all'avvio di seduta. Gli investitori guardano con grande attenzione alle politiche interne italiane. In ordine sparso le banche con l'andamento dello spread tra Btp e Bund che si attesta a 284 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,72%.

Tra gli istituti di credito marciano in rialzo Mps (+0,8%), Bper (+0,3%) e Ubi (+0,1%) mentre sono in calo Unicredit (-0,9%), Fineco (-0,7%), Banco Bpm e Intesa (-0,5%). In calo anche Generali (-0,5%), nel giorno dei conti del trimestre con l'utile in crescita del 28%.

In fondo al listino Stm (-2,2%) e Pirelli (-2%). In rosso anche Cnh (-1,8%) e Moncler (-1,1%). Corre la Lazio (+6,3%), dopo aver conquistato la Coppa Italia. Bene anche la Juve (+2,3%) e A2A (+1,1%), dopo i conti del trimestre, e il Sole 24 Ore (+1,4%), con l'approvazione del piano industriale.