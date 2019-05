Borsa: Europa sale con Ny, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse europee confermano il rialzo e allungano il passo con Wall Street in positivo.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna mezzo punto con Francoforte (+1,09%) e Milano (Ftse Mib +0,91%) in evidenza mentre lo spread tra btp e bund scende a 276 punti base. Tra le altre Piazze Londra guadagna lo 0,34% Parigi lo 0,61%. I maggiori spunti arrivano da titoli finanziari e industriali mentre gli investitori che attendono maggiori indicazioni sui rapporti tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale e sul possibile posticipo dei dazi sul settore auto. A Piazza Affari corre il credito con Banco Bpm in luce (+2,92%), seguita da Ubi (+2,83%).

Sotto la lente Ternienergia che vola (+21,8%) con la cessione di 22 impianti fotovoltaici. Sempre forte la Lazio dopo la vittoria della Coppa Italia. Tra i peggiori Pirelli (-1,95%), Astaldi (-1,84%) e Moncler (-1,73%).