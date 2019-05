Borsa: Asia chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con gli investitori che attendono maggiori indicazioni sui rapporti tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale e sul possibile posticipo dei dazi sul settore auto. Le vendite si concentrano sulla comparto tecnologia dopo la firma dell'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che limita l'importazione di alcuni servizi della società Huawei.

In calo Tokyo (-0,59%) mentre sul mercato valutario lo yen si rivaluta sul dollaro a un valore di 109,40. In rialzo i listini cinesi con Shanghai (+0,36%), Shenzhen (+0,25%), Hong Kong (+0,15%). Piatta Mumbai mentre è in rosso Seul (-1,25%).

Sul fronte macroeconomico attesa la riunione dell'Eurogruppo.

In arrivo i dati sulla bilancia commerciale dell'Eurozona e dell'Italia. Atteso anche il dato italiano dell'inflazione di aprile. Dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali di sussidi disoccupazione, le licenze edilizie ed i nuovi cantieri residenziali.