Carige: Malacalza sì operazione mercato

Malacalza Investimenti esprime un "orientamento favorevole al sostegno di Banca Carige nel quadro di piani e investitori che assicurino il realizzarsi di un'operazione di mercato tutelando, al tempo stesso, il ruolo della banca sul territorio e tenendo nella dovuta considerazione l'impegno di tutti gli azionisti che la hanno sostenuta con ripetute iniezioni di capitale". Lo afferma in una nota.

Con riferimento al comunicato di Banca Carige del 9 maggio 2019 dal quale si evince che "proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige", Malacalza Investimenti (primo azionista con il 28% del capitale) comunica "con il senso di responsabilità dimostrato con il continuo supporto a partire dal 2015, l'orientamento favorevole al sostegno di Banca Carige.

Malacalza Investimenti è da sempre disponibile a un dialogo con Commissari e Istituzioni per una soluzione positiva per la banca".