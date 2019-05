Borsa: meglio Europa con Trump su dazi

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Reazione immediata delle Borse europee, dopo quella di Wall Street, alla decisione di rinvio dei dazi per l'importazione del settore auto. Milano riduce le perdite allo 0,4%, mentre migliora Londra (+0,6%) e girano in positivo Francoforte (+0,51%) e Parigi (+0,1%).

Per le auto nello specifico, Fca fa segnare un +1,6%, così come Daimler a Francoforte, mentre restano in rosso Renault (-2,2%) a Parigi, dopo i risultati trimestrali di Nissan, e Volkswagen (-0,7%) a Francoforte, dopo un report di analisti.

Tra i titoli in positivo a Piazza Affari anche Ferragamo (+8,4%), A2A (+2,4%), dopo la trimestrale, Stm (+2,3%), Pirelli (+1,9%).

Scende intanto intorno a quota 284 lo spread, oggetto di una serie di dichiarazioni di esponenti del governo.