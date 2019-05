Tlc: Di Maio, Matera riferimento per Sud

(ANSA) - MATERA, 13 MAG - "Dopo quest'anno" con Matera Capitale europea della Cultura 2019, la Città dei Sassi e la Basilicata "attrarranno delle opportunità inimmaginabili fino a qualche mese fa". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che stamani ha partecipato a un convegno sul 5G, evidenziando che Matera "sarà il punto di riferimento di tutto il Sud per gli investimenti nel 5G, nell'intelligenza artificiale e nella blockchain".

"A Matera - ha sottolineato - insedieremo e creeremo una delle tre Case a livello italiano delle tecnologie emergenti.

Come Ministro dello Sviluppo economico, investirò 15 milioni di euro per creare in un immobile della Provincia, che è in disuso, la Casa delle tecnologie emergenti per sperimentare intelligenza artificiale, 5G e blockchain".