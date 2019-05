Sofar entra in Kilometro Rosso

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Kilometro Rosso, il Parco Scientifico Tecnologico nato da un'idea del fondatore della Brembo Alberto Bombassei, stringe una partnership con Sofar, il gruppo farmaceutico lombardo per un nuovo laboratorio di ricerca. L'accordo sarà presentato martedì insieme alla seconda edizione di Sporty&Healthy, l'iniziativa realizzata con la onlus Sport senza Frontiere per l'inclusione sociale attraverso lo sport di bambini in situazioni di disagio socio-economico nella provincia di Bergamo.

Sofar, fondata nel 1968, ha sede a Trezzano Rosa, ancora in provincia di Milano. La società, specializzata in prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici di alta qualità nel 2018 aveva un fatturato di oltre 100 milioni di euro e 350 collaboratori, è presente con sedi in Svizzera, Romania, Lituania, Russia e USA, e attraverso partner nel resto d'Europa e tutto il Middle East.