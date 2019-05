Pace fatta in Essilux, ora assemblea

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - EssilorLuxottica e Delfin hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance.

Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières, si legge in una nota, hanno delegato alcuni poteri a Francesco Milleri e Laurent Vacherot che però non si candidano alla poltrona di ad.

Per quello, conferma il cda, prosegue la ricerca.

Tutte le controversie in corso invece sono revocate, compreso l'arbitrato di Delfin. Valoptec ritirerà la sua proposta di ampliare il cda e all'assemblea del 16 maggio voterà contro le proposte dei fondi per la nomina di nuovi membri del Cda. In cambio il rappresentante dei dipendenti Esislor entra nel Comitato Strategico e in quello per l'integrazione. Non ultimo manager e soci si sono impegnati a presentare proposte per estendere la partecipazione dei dipendenti a quelli Luxottica.