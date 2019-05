Mossa, puntiamo a ecosistema digitale

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Puntiamo a creare un ecosistema digitale e lo sviluppo del fintech rappresenta una grande opportunità". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, parlando davanti agli studenti del Politecnico di Milano, in occasione del convegno 'Ricette di Innovazione' organizzato, alla fine della scorsa settimana, dal master dell'università insieme a Banca Generali.

La rivoluzione digitale applicata ai servizi finanziari non rappresenterebbe una minaccia ma una leva di sviluppo. Per Mossa, infatti, "di fronte alle scelte importanti e progetti di vita, come ad esempio la pianificazione successoria, analisi del patrimonio di imprese o su assets meno liquidi come l'immobiliare, il ruolo di un consulente ben preparato è fondamentale e il digitale si affianca come uno strumento utile per l'obiettivo e accresce il valore della consulenza e della relazione".