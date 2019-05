Domenicali: 'Presto Lamborghini ibrida'

(ANSA) - BARCELLONA, 13 MAG - "Una Lamborghini ibrida arriverà presto". A dirlo è l'amministratore delegato del marchio di Sant'Agata Bolognese nel corso di un'intervista all'ANSA nell'ambito della centesima edizione di Automobile Barcellona, il salone dell'auto che in questi giorni si svolge nella città catalana. Lamborghini, come tutti i marchi del Gruppo Volkswagen, a Barcellona ha portato esclusivamente concept. E alle spalle di Domenicali troneggia la 'Terzo Millennio', la supersportiva del futuro del marchio di Sant'Agata che dispone di un'alimentazione elettrica anziché a benzina. "L'aspirato per noi è un dogma - dice l'AD - ma che sta evolvendo verso l'ibrido.