Borsa:Asia debole con dazi, Tokyo -0,72%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Avvio di settimana in rosso per le principali borse di Asia e Pacifico, che oggi hanno fatto a meno dell'apporto di Hong Kong, dove sono proseguiti i festeggiamenti per il Natale di Buddha. Le tensioni sui dazi tra Usa e Cina, con il cambio di passo del presidente Usa Donald Trump hanno seminato l'incertezza sui mercato orientali e altrettanto si prevede per l'Europa e gli Usa, i cui futures sono in rosso.

Tokyo ha lasciato sul campo lo 0,72%, Shanghai, ancora aperta, cede l'1,35% e Taiwan ha perso l'1,44%. In calo anche Seul (-1,38%), più caute Sidney (-0,21%) e Mumbai (-0,04%), che sta ancora scambiando. A parte la trimestrale che ha spinto il produttore di macchine da cantiere Kubota (+6,93%), hanno perso quota a Tokyo gli esportatori Panasonic (-2,59%), Mitsubishi (-0,99%), Konica Minolta (-0,65%) e Honda (-0,55%), con la sostanziale parità tra le valute. In rialzo il greggio ((+0,11%), il rame (+0,39%) e l'alluminio (+0,5%), a differenza dell'oro (-0,21%).