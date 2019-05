A2A: offerta con Eph per 100% Sorgenia

(ANSA) - BRESCIA, 13 MAG - A2A ha fatto un'offerta non vincolante per "tutta" Sorgenia assieme alla ceca Eph. Lo ha confermato l'ad di A2A, Valerio Camerano, in conferenza stampa dopo l'assemblea dei soci, ipotizzando che "nel giro di un mese" Sorgenia dovrebbe poter indicare i "soggetti che ritiene di ammettere alla fase vincolante".

Qaunto ad A2A "Abbiamo obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, che garantiscono una crescita economico-finanziaria solida", ha detto Camerano confermando i target del piano industriale 2019-2023 che prevede "4 miliardi di investimenti e il raggiungimento di 1,5 miliardi di margine operativo lordo a fine periodo". E sono attesi dividendi "in crescita".