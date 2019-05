Fs: Piano 2019-23, 58mld investimenti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Investimenti per 58 miliardi, di cui 6 per i treni regionali, in 5 anni, 15 mila nuove assunzioni. Sono i numeri del nuovo Piano industriale 2019-23 delle Ferrovie dello Stato presentato dall'a.d. Gianfranco Battisti e dal presidente Gianluigi Castelli, alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri dell'economia, Giovanni Tria, e delle infrastrutture, Danilo Toninelli.